Neo mamme e benessere | al via un progetto pilota con gruppi di sostegno gratuiti

A Remanzacco è stato avviato un progetto pilota rivolto al benessere psicologico delle neo mamme e dei loro bambini. L’iniziativa prevede gruppi di sostegno gratuiti, mirati a offrire ascolto e supporto in un momento di transizione importante. L’obiettivo è promuovere un ambiente di condivisione e tranquillità, favorendo il benessere di mamme e piccoli in un contesto di ascolto e assistenza.

A Remanzacco è ufficialmente partito un progetto pilota dedicato al benessere psicologico delle neo mamme e dei loro bambini. L’iniziativa, di carattere preventivo e gratuito, è co-finanziata dal Comune e realizzata in collaborazione con l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Neo mamme e benessere: al via un progetto pilota con gruppi di sostegno gratuiti Leggi anche: Neo mamme e benessere: parte un progetto pilota con gruppi di sostegno gratuiti Leggi anche: Scandicci, assorbenti gratuiti negli edifici comunali. Al via al progetto pilota con 32 distributori Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Neo mamme e benessere: al via un progetto pilota con gruppi di sostegno gratuiti; Neomamme, in 10 anni 776 decessi: prima causa il suicidio; Corato, Anna e Marilena Ardito tra pieghe e make up in corsia: «Così ci prendiamo cura delle neomamme»; A Remanzacco al via un progetto per le neo mamme. Sostegno psicologico per neo mamme a Remanzacco, via al progetto sperimentale - A Remanzacco nasce un progetto di supporto psicologico per neo mamme e bimbi, con gruppi settimanali e professionisti dedicati. nordest24.it

Sostegno psicologico per neo mamme a Remanzacco, via al progetto sperimentale -> https://www.nordest24.it/remanzacco-progetto-supporto-neo-mamme-benessere-prevenzione - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.