Alimentazione e salute | entrano nel vivo i nuovi percorsi gratuiti per mamme e bambini

Da brindisireport.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Brindisi arrivano notizie di nuovi corsi gratuiti rivolti a mamme e bambini. I progetti “Alma” e “Ppdta”, promossi dall’unità di Igiene della nutrizione, sono partiti e si rivolgono a chi vuole migliorare l’alimentazione e la salute dei più piccoli. L’obiettivo è combattere l’obesità infantile e aiutare le future mamme durante gravidanza e allattamento.

BRINDISI – Entrano nel vivo i progetti “Alma” e “Ppdta” promossi dall’Unità operativa di Igiene della nutrizione (Sian), inseriti nel Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 che puntano a contrastare l’obesità pediatrica e a supportare le donne durante la gravidanza e l'allattamento. Sono.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Alimentazione Salute

“Turismo e formazione", al via nuovi percorsi gratuiti per tutta la cittadinanza

A Fasano partono i nuovi corsi gratuiti di formazione dedicati al settore turistico.

Smart #2, i test su strada entrano nel vivo. Ecco i primi prototipi camuffati – FOTO

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Alimentazione Salute

Argomenti discussi: Scarti in cucina? Scopri le ricette antispreco; Tumore al colon, entro il 2040 aumento dell'80% di casi tra gli under 50: le cause; CIBI ULTRA-PROCESSATI: IL LEGAME TRA SALUTE E CLIMA SECONDO THE LANCET; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY.

Alimentazione e salute: entrano nel vivo i nuovi percorsi gratuiti per mamme e bambiniSi tratta dei progetti Alma e Ppdta inseriti nel Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 che puntano a contrastare l’obesità pediatrica e a supportare le donne durante la gravidanza e l'allatt ... brindisireport.it

Alimentazione Plant-Based: Idee Gustose per IniziareScopri i vantaggi dell'Alimentazione Plant-Based per la tua salute e il pianeta. Scopri come questa alimentazione può servire per la salute. microbiologiaitalia.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.