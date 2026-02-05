Alimentazione e salute | entrano nel vivo i nuovi percorsi gratuiti per mamme e bambini

Da Brindisi arrivano notizie di nuovi corsi gratuiti rivolti a mamme e bambini. I progetti “Alma” e “Ppdta”, promossi dall’unità di Igiene della nutrizione, sono partiti e si rivolgono a chi vuole migliorare l’alimentazione e la salute dei più piccoli. L’obiettivo è combattere l’obesità infantile e aiutare le future mamme durante gravidanza e allattamento.

BRINDISI – Entrano nel vivo i progetti "Alma" e "Ppdta" promossi dall'Unità operativa di Igiene della nutrizione (Sian), inseriti nel Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 che puntano a contrastare l'obesità pediatrica e a supportare le donne durante la gravidanza e l'allattamento.

