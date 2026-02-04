Furti nel Vallo di Diano | Arrestati due giovani dai Carabinieri di Sala Consilina

I Carabinieri di Sala Consilina hanno arrestato due giovani, di 24 e 28 anni, accusati di aver messo a segno diversi furti tra agosto e novembre del 2025 nel Vallo di Diano. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare e ora i due si trovano in cella, in attesa di ulteriori sviluppi.

