Una madre è stata portata a processo per aver inflitto schiaffi e botte con un mestolo al proprio figlio minore, in risposta a comportamenti considerati inappropriati. Questa vicenda solleva questioni sulla disciplina e i limiti dell’educazione, evidenziando le conseguenze legali di pratiche di punizione ritenute eccessive.

Schiaffi e botte con un mestolo ogni volta che il figlio, all’epoca minorenne, non si comportava come avrebbe dovuto. Sono le accuse mosse dalla procura a una madre cinquantenne, oggi imputata per maltrattamenti in famiglia. Il processo a suo carico è approdato ieri mattina in aula davanti ai giudici del collegio, dove si è registrato un colpo di scena. Il padre della presunta vittima (ed ex marito dell’imputata) in sede di esame ha annunciato di aver rimesso la querela, con l’intenzione di mettere una pietra sopra a una storia che, nel corso degli anni, ha creato non poche sofferenze alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti sul figlio minore: "Schiaffi e botte con il mestolo". Madre finisce a processo

