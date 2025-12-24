Arsenico nei parametri torna potabile l' acqua a San Martino al Cimino

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’acqua delle zone servite dalla rete idrica San Martino al Cimino - Campo Sportivo è tornata potabile. Il parametro arsenico – come comunicato dalla Asl di Viterbo in data odierna, all’esito delle analisi effettuate da Arpa Lazio – è tornato conforme ai valori previsti dalla vigente normativa. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

