Arsenico nei parametri torna potabile l' acqua a San Martino al Cimino
L’acqua delle zone servite dalla rete idrica San Martino al Cimino - Campo Sportivo è tornata potabile. Il parametro arsenico – come comunicato dalla Asl di Viterbo in data odierna, all’esito delle analisi effettuate da Arpa Lazio – è tornato conforme ai valori previsti dalla vigente normativa. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
