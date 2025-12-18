Troppo arsenico acqua non potabile a San Martino al Cimino | la lista delle zone interessate

A San Martino al Cimino, alcune zone sono state dichiarate non potabili a causa di livelli di arsenico superiori alla norma. La rete idrica distribuisce acqua potenzialmente contaminata, in particolare nelle aree che alimentano il campo sportivo. È importante prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità per tutelare la salute dei residenti e adottare eventuali misure di sicurezza.

Arsenico nell’acqua: "Ordinanza in ritardo": "È tutto nella norma" - Acquedotto del Fiora ha chiarito: si è trattato di non conformità subito rientrata. lanazione.it

Chivu: "Siamo arrivati per ultimi in Arabia Sapevamo che faceva troppo freddo. Addirittura ho chiesto di arrivare oggi ma mi hanno detto che sono sei ore di volo e due di fuso" - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.