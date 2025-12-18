Troppo arsenico acqua non potabile a San Martino al Cimino | la lista delle zone interessate
A San Martino al Cimino, alcune zone sono state dichiarate non potabili a causa di livelli di arsenico superiori alla norma. La rete idrica distribuisce acqua potenzialmente contaminata, in particolare nelle aree che alimentano il campo sportivo. È importante prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità per tutelare la salute dei residenti e adottare eventuali misure di sicurezza.
Acqua destinata al consumo umano, arsenico al di sopra del valore consentito nelle zone alimentate dalla rete idrica distributrice San Martino al Cimino-Campo sportivo.A seguito dell’odierna comunicazione Asl al Comune di Viterbo e al gestore del servizio idrico Talete (18 dicembre 2025). 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Monterosi, l'acqua non più potabile per troppo arsenico - In sindaco di Monterosi ha firmato l'ordinanza di non potabilità dell'acqua con decorrenza immediata. ilmessaggero.it
Arsenico nell'acqua. Divieto di uso umano a Civita Castellana - Il problema si presenta periodicamente in gran parte della Tuscia, dove il componente chimico è presente perché zona ... rainews.it
Arsenico nell’acqua: "Ordinanza in ritardo": "È tutto nella norma" - Acquedotto del Fiora ha chiarito: si è trattato di non conformità subito rientrata. lanazione.it
