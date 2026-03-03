Maiori il carro dedicato all’Estremo Oriente vince la 52esima edizione del Gran Carnevale

A Maiori si è conclusa la 52esima edizione del Gran Carnevale, con il carro dedicato all’Estremo Oriente e alla tradizione delle lanterne che si è aggiudicato il primo premio. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi carri e gruppi, attirando un pubblico numeroso lungo le strade della città. La vittoria è stata annunciata al termine delle sfilate diurne e notturne.

Gran Carnevale di Maiori: il carro dedicato all'Estremo Oriente e alla tradizione delle lanterne vince la 52esima edizione. Il carro dedicato all'Estremo Oriente e alla tradizione delle lanterne, ovvero quelle fiammelle che si alzano verso il cielo portando con sé i desideri di chi le affida al vento, ha vinto il Gran Carnevale di Maiori. Ad aggiudicarsi la 52esima edizione della manifestazione conclusasi ieri sera presso l'anfiteatro del porto turistico, sono stati i componenti del gruppo "Nuovi Pazzi" con il carro allegorico «Esprimi un Desiderio» che aveva come figure principali personaggi in cartapesta dai tipici abiti orientali.