a maiori il carnevale dei sogni ecco il programma della 52esima edizione

A Maiori si prepara la 52esima edizione del Carnevale dei Sogni. Il programma comprende sfilate, due videomapping, una mostra diffusa, fuochi d’artificio, eventi per bambini e una serata dance anni '90. La città si anima con tante iniziative che coinvolgeranno residenti e turisti, pronti a vivere un carnevale all’insegna del divertimento.

Tra gli eventi per il Carnevale dei Sogni di Maiori, sfilate, due videomapping, una mostra diffusa, fuochi d’artificio, eventi per bambini e una serata dance anni ‘90. Si snoda intorno al tema dei «Sogni» la 52esima edizione del Gran Carnevale di Maiori in programma dall’8 al 22 febbraio 2026. Tra desideri, alchimie della fantasia, illusioni, fantastiche visioni, la grande kermesse è pronta a coinvolgere adulti e bambini con un programma ricco di eventi. A cominciare dall’inaugurazione della mostra diffusa «Passione senza tempo», prevista per domenica 8 febbraio, attraverso cui si racconta la storia dell’evento maiorese. 🔗 Leggi su 2anews.it

