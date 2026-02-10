Magazzinieri commessi contabili e falegnami | le offerte di lavoro della settimana nel novarese
Il centro per l’impiego di Novara ha annunciato diverse assunzioni questa settimana. Tra le figure più richieste ci sono magazzinieri, commessi, contabili e falegnami. Le aziende locali cercano persone pronte a lavorare subito, offrendo opportunità concrete per chi cerca un’occupazione. Le selezioni sono aperte e tutte le informazioni sono disponibili presso gli uffici o sul sito ufficiale.
Magazzinieri, commessi, contabili e falegnami. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dal Centro per l'impiego di Novara.Ecco gli annunci attivi fino a lunedì 16 febbraio. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la sezione dedicata "Incontro.
