Contabili commessi progettisti e magazzinieri | le offerte di lavoro della settimana nel novarese
Questa settimana, i Centri per l’impiego di Novara e Borgomanero cercano contabili, commessi, progettisti e magazzinieri, perché molte aziende locali hanno bisogno di rafforzare i loro team. Nei prossimi giorni, sono previsti colloqui per posizioni in negozi, studi professionali e imprese di logistica. Una delle aziende cerca un magazziniere con esperienza nella gestione delle merci e nella documentazione di accompagnamento.
Contabili, commessi, progettisti e magazzinieri. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero. Ecco gli annunci attivi fino a lunedì 23 febbraio. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la sezione dedicata "Incontro domanda offerta" sul sito internet PiemonteTu. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Novaratoday.it
