Contabili commessi progettisti e magazzinieri | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Questa settimana, i Centri per l’impiego di Novara e Borgomanero cercano contabili, commessi, progettisti e magazzinieri, perché molte aziende locali hanno bisogno di rafforzare i loro team. Nei prossimi giorni, sono previsti colloqui per posizioni in negozi, studi professionali e imprese di logistica. Una delle aziende cerca un magazziniere con esperienza nella gestione delle merci e nella documentazione di accompagnamento.