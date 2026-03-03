Più testate nucleari e l’Europa sotto l’ombrello francese Macron rompe il tabù

In Bretagna si trova Île Longue, la base dei sottomarini nucleari francesi, un sito strategico che rappresenta un punto chiave per le forze armate del paese. Recentemente, sono emerse notizie su un incremento del numero di testate nucleari e sulla presenza di truppe europee sotto la guida francese. Questi sviluppi segnano un cambiamento nei piani militari e nelle alleanze del continente.

Île Longue, la base dei sottomarini atomici francesi in Bretagna, non è un luogo che si sceglie per caso. È da qui che dal 1972 almeno uno dei quattro sous-marins nucléaires lanceurs d’engins francesi è sempre in mare, silenzioso e irrintracciabile, pronto. È qui che Emmanuel Macron ha scelto di pronunciare lunedì il discorso più atteso – e più rimandato – della sua presidenza in materia di deterrenza nucleare. Il messaggio era destinato agli alleati europei quasi quanto agli avversari: la Francia c’è, il suo arsenale cresce, e d’ora in poi lo condivide – in parte – con il continente. Ormeggiato in quelle acque bretoni c’è anche Le Téméraire, il Temerario, uno dei quattro della classe Triomphant che portano sul fondo dell’Atlantico la garanzia ultima della sopravvivenza francese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

