Axios | Gli Emirati valutano attacchi a basi iraniane Idf | Colpito rifugio segreto dove operavano scienziati nucleari di Teheran Macron | La portaerei De Gaulle in rotta per il Mediterraneo

Gli Emirati Arabi Uniti stanno considerando azioni contro basi iraniane, secondo fonti di Axios, mentre l'Idf ha colpito un rifugio segreto a Teheran dove operavano scienziati nucleari. Nel frattempo, la portaerei francese De Gaulle si sta dirigendo verso il Mediterraneo e la Mezzaluna Rossa riferisce di almeno 787 vittime in un conflitto in corso. A Malpensa è atterrato un aereo proveniente da Abu Dhabi con 200 studenti a bordo.