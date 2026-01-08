Macron si arrende ai trattori la Francia voterà contro l’accordo Ue-Mercosur L’Italia alza la posta | Altre garanzie per gli agricoltori – Il video

La Francia ha deciso di opporsi nuovamente all’accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur, evidenziando preoccupazioni sulla sostenibilità e gli impatti sul settore agricolo. L’Italia richiede maggiori garanzie per gli agricoltori italiani, sottolineando l’importanza di tutelare gli interessi nazionali nel processo decisionale. Questa posizione riflette un dibattito aperto sui rischi e le opportunità di un accordo che coinvolge diversi attori europei.

La Francia voterà ancora una volta contro l’accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur, un’intesa «di un’altra epoca». Lo ha annunciato stasera Emmanuel Macron dopo che ancora nelle ultime ore gli agricoltori avevano protestato animatamente contro l’accordo di apertura dei mercati col blocco che riunisce Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. All’alba di questa mattina erano entrati coi trattori a Parigi, sfilando davanti alla Tour Eiffel. Quindi avevano letteralmente accerchiato la presidente dell’Assemblea nazionale Yaël Braun-Pivet uscita a incontrarli, gettandole contro urla e anche un liquido sugli occhi. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Mercosur, Macron “Accordo obsoleto, la Francia voterà contro” Leggi anche: Mercosur, per gli agricoltori europei c’è «un accordo preliminare». Ma Francia e Italia prendono tempo, chiedendo garanzie certe La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Macron si arrende ai trattori, la Francia voterà contro l’accordo Ue-Mercosur. L’Italia alza la posta: «Altre garanzie per gli agricoltori» – Il video - Per il capo dell'Eliseo nel Paese c'è un «rigetto unanime» dell'accordo di libero scambio. open.online Mercosur, no di Macron: “Rifiuto politico unanime”. Da Parigi a Milano, la protesta dei trattori - Il presidente francese conferma l’opposizione alla firma del trattato. repubblica.it

Sul Mercosur un trattore di traverso, Macron frena spalleggiato da Meloni. Che chiede a Lula di aspettare - Sull’accordo di parteniarato commerciale su larga scala tra Unione europea e America latina si è messo di traverso il trattore delle proteste degli agricoltori continentali (scontri a Bruxelles oggi) ... blitzquotidiano.it

