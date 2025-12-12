Elisabetta Canalis non si nasconde più e mostra sui social il suo nuovo fidanzato famoso FOTO

Elisabetta Canalis ha finalmente mostrato sui social il suo nuovo fidanzato famoso, mettendo fine alle settimane di attese e supposizioni. Dopo aver alimentato indizi e foto rubate, l'attrice e showgirl ha deciso di condividere pubblicamente questa novità, confermando così la sua nuova relazione.

Per settimane si erano rincorsi indizi, fotografie rubate e ipotesi di ogni tipo, ma nessuna conferma ufficiale era mai arrivata. Elisabetta Canalis, da sempre riservata quando si tratta della sua vita sentimentale, aveva preferito lasciare che il pubblico parlasse senza intervenire. Ma nelle ultime ore tutto è cambiato: un semplice scatto pubblicato tra le sue Instagram stories è bastato per togliere ogni dubbio e trasformare i sospetti in certezza. L’ex velina ha infatti mostrato, per la prima volta, una foto accanto ad Alvise Rigo, rendendo di fatto ufficiale una relazione di cui si mormorava da mesi. Donnapop.it

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: la dedica per il compleanno non lascia più dubbi

