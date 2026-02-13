Brassense e KA al Museo del Saxofono di Maccarese | due concerti il 21 e 22 febbraio

Il Museo del Saxofono di Maccarese ospita Brassense e KA il 21 e 22 febbraio, perché vogliono mostrare l'energia della musica dal vivo. In quei giorni, i due artisti portano sul palco sonorità diverse, ma entrambe coinvolgenti, offrendo al pubblico due esperienze uniche.

Fiumicino, 13 febbraio 2026 – Nel fine settimana del 21 e 22 febbraio 2026 il Museo del Saxofono di Maccarese propone due appuntamenti consecutivi che raccontano, da prospettive diverse ma complementari, la vitalità della musica dal vivo contemporanea. Due concerti uniti da un comune filo conduttore fatto di ricerca sonora, qualità artistica e forte impatto emotivo, capaci di valorizzare appieno lo spazio museale come luogo di ascolto, sperimentazione e incontro tra pubblico e musicisti. Sabato 21 febbraio, alle ore 21:00, il museo ospita BRASSENSE – New Breath in Town, un progetto musicale che porta sul palco un'energia nuova e coinvolgente.