Lutto nel mondo del ciclismo | è morto Marco Belletti

Nel mondo del ciclismo si piange la scomparsa di Marco Belletti, noto postino di Carrara centro e appassionato di biciclette. La sua morte ha colpito amici, colleghi e appassionati che lo conoscevano come un uomo dedicato e appassionato di ciclismo. La notizia si diffonde tra chi lo aveva incontrato durante il suo lavoro e nelle occasioni di passione per le due ruote.

Mondo del ciclismo in lutto per la scomparsa di Marco Belletti, storico postino di Carrara centro e appassionato di biciclette. Si è spento nei giorni scorsi all’età di 85 anni, lasciando un vuoto nel cuore della moglie Anna, dei figli Gianni e Monica e dei tanti che ne avevano apprezzato le doti umane e sportive. I funerali per l’ultimo saluto si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa di Fossone, dove la comunità si riunirà per onorare un uomo che ha fatto della bicicletta la sua ragione di vita. La sua carriera agonistica è stata costellata di successi che ancora oggi vengono ricordati con ammirazione: prima di appendere la bici al chiodo, Marco ha scalato le vette del ciclismo locale e Toscano conquistando il prestigioso titolo di campione dilettanti e trionfando per due volte nel circuito regionale toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lutto nel mondo del ciclismo: è morto Marco Belletti Lutto nel mondo del ciclismo: è morto Luigi Volpi, fondatore degli Amici della pistaTutto il mondo del ciclismo Pordenonese è in lutto per la scomparsa di Luigi Volpi. Lutto nel mondo del calcio bergamasco, è morto Eugenio PericoCon i suoi modi un po’ burberi ma straordinariamente efficaci, riusciva sempre a ottenere il meglio dai suoi ragazzi.