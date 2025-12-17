Lutto nel mondo del calcio bergamasco è morto Eugenio Perico

Il mondo del calcio bergamasco piange la scomparsa di Eugenio Perico, figura iconica dell’Atalanta come calciatore e allenatore. La sua scomparsa avvenuta mercoledì 17 dicembre lascia un vuoto profondo tra tifosi e addetti ai lavori, testimoniando l’importanza di un uomo che ha scritto pagine indimenticabili nella storia del club e della comunità locale.

L’ADDIO. Lutto nel mondo del calcio e dell’Atalanta. Nella giornata di mercoledì 17 dicembre è venuto a mancare Eugenio Perico, calciatore e allenatore. Aveva compiuto da poco 74 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

