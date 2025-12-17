Lutto nel mondo del calcio bergamasco è morto Eugenio Perico

Il mondo del calcio bergamasco piange la scomparsa di Eugenio Perico, figura iconica dell’Atalanta come calciatore e allenatore. La sua scomparsa avvenuta mercoledì 17 dicembre lascia un vuoto profondo tra tifosi e addetti ai lavori, testimoniando l’importanza di un uomo che ha scritto pagine indimenticabili nella storia del club e della comunità locale.

Lutto nel mondo del calcio italiano: scomparso Eugenio Perico, ex dell'Atalanta - Sono ore di lutto nel calcio italiano, si piange la scomparsa di Eugenio Perico, che si è spento all'età di 74 anni. tuttomercatoweb.com

