Lutto in casa Cgil | la scomparsa di Mario Lucchetti storico delegato Aboca e dirigente Flai

È morto Mario Lucchetti, storico delegato di Aboca e dirigente della Flai. La sua scomparsa è stata annunciata oggi, lasciando un vuoto tra i colleghi e le persone che hanno lavorato con lui. Lucchetti era noto per il suo ruolo all’interno della Cgil e per l’impegno nel settore agricolo. La sua assenza si fa sentire nel mondo sindacale e tra chi lo ha conosciuto.

Arezzo, 3 marzo 2026 – . E’ scomparso a soli 60 anni e al termine di una lunga malattia, Mario Lucchetti, storico delegato di Aboca e dirigente della Flai Cgil. Componente dei Comitati direttivi della categoria provinciale e regionale nonché della Camera del lavoro di Arezzo, aveva aderito all'area plurale di maggioranza della sinistra sindacale della Cgil, Lavoro e Società. Viene ricordato il suo carattere pacato, capace di ascolto e sempre disponibile a trasformare ogni istanza in contrattazione sindacale. Caratteristiche che lo avevano reso punto di riferimento dei lavoratori di Aboca ma anche nelle battaglie sindacali della categoria e nell’attività della Camera del lavoro di Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

