Addio a Ceccarini ex operaio e sindacalista Cgil | Se ne va un dirigente storico

È venuto a mancare Oscar Ceccarini, ex operaio della Unoaerre e riconosciuto dirigente storico del sindacalismo metalmeccanico aretino. La Cgil ricorda con stima la sua lunga attività e il contributo alla difesa dei diritti dei lavoratori. La sua figura rappresenta un importante pezzo della storia sindacale della regione.

Ieri mattina è morto Oscar Ceccarini, ex operaio della Unoaerre e figura storica del sindacalismo metalmeccanico aretino. Aveva 86 anni. Nato nel 1938 in una famiglia contadina di San Giustino Umbro, a soli 17 anni scelse la fabbrica al posto dei campi, rompendo con un sistema padronale che pretendeva di controllare anche la vita fuori dal lavoro. Si formò alla scuola professionale meccanica Bufalini di Città di Castello e, al termine del corso, fu inviato allo stabilimento Lancia di Bolzano. Dopo il servizio militare rientrò ad Arezzo, iniziò a lavorare alla Unoaerre e si iscrisse alla Cgil. In pochi anni venne eletto delegato di fabbrica e nel 1985 intraprese l’attività sindacale a tempo pieno nella Fiom. 🔗 Leggi su Lanazione.it

