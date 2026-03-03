Lutto a Maiori addio a Mastu Pietro Ferrigno | il cordoglio del Comune

A Maiori si piange la scomparsa di “Mastu Pietro” Ferrigno, un uomo di 86 anni molto conosciuto in paese. La notizia ha suscitato cordoglio tra i cittadini e le autorità locali. Il Comune ha espresso le proprie condoglianze, mentre amici e familiari ricordano con affetto la figura di Ferrigno. La comunità si stringe nel ricordo di una persona che ha lasciato un segno importante.

Storicamente attivo nel settore edile, ha trasmesso la passione per il mestiere al figlio Enzo e al nipote Pietro, lasciando un'eredità di impegno, onestà e generosità verso tutte le persone che ha coinvolto nel suo percorso professionale. Sempre partecipe delle iniziative locali, ha contribuito con entusiasmo alle celebrazioni della Festa di San Pietro, mostrando un profondo attaccamento alla chiesa del borgo.

