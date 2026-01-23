Abbandono di rifiuti nel parco di San Rossore | denunciato imprenditore edile

Un imprenditore edile è stato denunciato per aver abbandonato rifiuti speciali nel parco regionale di San Rossore. L’episodio si è verificato a Pisa, evidenziando il problema dell’abbandono illegale di materiali nel territorio protetto. Le autorità hanno avviato le indagini per tutelare l’ambiente e contrastare comportamenti illeciti che compromettono la biodiversità e la tutela del patrimonio naturale.

Pisa, 23 gennaio 2026 – Ha abbandonato rifiuti speciali all'interno del parco regionale di San Rossore. Per questo i carabinieri forestali hanno denunciato all'autorità giudiziaria un uomo di 39 anni, titolare di un'impresa edile, ritenuto responsabile di aver scaricato illegalmente scarti di lavorazione in un'area di particolare pregio naturalistico. L'indagine è partita il 23 dicembre scorso, quando il nucleo carabinieri forestali di San Rossore – reparto a cavallo ha individuato un ingente cumulo di rifiuti edili in località Campalto, lungo via delle Cascine, all'interno della zona cosiddetta del pre-parco.

