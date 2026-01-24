Alla ricerca di Dalì nella mostra di Dalì

La mostra «Dalì. Rivoluzione e Tradizione», allestita a Palazzo Cipolla a Roma fino all’1 febbraio, offre un’ampia panoramica sulla carriera del celebre artista. Curata da Carme Ruiz González e Lucia Moni, ripercorre il percorso creativo di Dalì, evidenziando il suo rapporto con le avanguardie europee e i grandi maestri dell’arte. Un’occasione per approfondire la complessità e l’originalità di uno dei protagonisti più influenti del Novecento.

«Dalì. Rivoluzione e Tradizione», curata da Carme Ruiz González e Lucia Moni, in corso a Roma fino all’1 febbraio a palazzo Cipolla, sede del Museo del Corso – Polo museale, ripercorre l’intera parabola creativa del genio irriverente del Novecento: dagli anni dell’adesione alle avanguardie europee al dialogo personale con i grandi maestri della storia dell’arte. Con l’obiettivo di «approfondire l’evoluzione dell’opera e del pensiero di Salvador Dalí», come dichiarato da Montse Aguer, direttrice dei Musei Dalí. Il progetto espositivo ha finito, però, per essere eccessivamente didascalico. I dipinti sono soffocati da apparati esplicativi e d’approfondimento soverchianti, da documenti, materiali audiovisivi e fotografie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

