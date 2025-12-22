L’impresa dell’Unione europea | trasferita una centrale termoelettrica dalla Lituania all’Ucraina

Roma, 22 dicembre 2025 – La Commissione europea ha annunciato il completamento della più grande operazione logistica mai coordinata dall’Unione europea a sostegno dell’Ucraina dall’inizio della guerra: il trasferimento di una centrale termoelettrica completa dalla Lituania all’Ucraina. L’impianto, già operativo, è in grado di fornire elettricità a circa un milione di persone e sta rafforzando la rete energetica ucraina, messa a dura prova dai ripetuti attacchi russi alle infrastrutture civili. L’operazione, coordinata dalla Commissione nell’ambito del Meccanismo di protezione civile dell’UE, si è svolta nell’arco di undici mesi e ha comportato il trasporto di quasi 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

