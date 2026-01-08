Mastri Caravaggini finiti i lavori | scuola riaperta dopo un anno di cantiere

L’Istituto Mastri Caravaggini di Caravaggio ha completato con successo gli interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico, permettendo così la riapertura della scuola dopo un anno di lavori. Questi interventi mirano a garantire una maggiore sicurezza e funzionalità degli ambienti scolastici, assicurando un ambiente di apprendimento più sicuro per studenti e personale. La riqualificazione si inserisce nel percorso di miglioramento della struttura e della sicurezza dell’istituto.

Caravaggio. Sono terminati i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico all'Istituto Mastri Caravaggini. Ad accogliere studenti, docenti e personale scolastico di rientro dopo le vacanze natalizie un edificio rinnovato e più sicuro dopo un intervento durato complessivamente un anno. "Come fatto in questi anni, con grande pragmatismo e senza alcuna concessione alla retorica di tagli del nastro, – dichiara il sindaco Claudio Bolandrini – è stata consegnata a studenti, docenti e collaboratori scolastici una scuola ancora più sicura, funzionale e confortevole. L'intervento strutturale, concluso dopo un anno di lavori, ha consentito di raggiungere l'obiettivo di miglioramento sismico dell'istituto, come previsto e prescritto per l'edilizia scolastica nelle aree a rischio sismico dalle normative vigenti.

