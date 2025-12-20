Sisma ricostruzione spezzata Chiesa soldi finiti Alt ai lavori | Altare in mezzo al cantiere E venne alla luce uno scheletro
Dietro l’altare c’è una montagna di terra smossa, il pavimento è spezzato, crateri che si perdono nel buio, nel sottosuolo. E’ stato rotto dagli archeologi alla ricerca delle tombe. Non hanno trovato quella di Guglielmo II degli Adelardi, templare, cavaliere del santo sepolcro. "Ma c’era lo scheletro di una donna, chissà chi era, risale al Medioevo. Si sono portati via le ossa per studiarle". Don Paolo Cavallari, 82 anni, scuote la testa, nella penombra della chiesa di Mizzana. Era chiamata Santa Maria Annunziata di Betlemme. Non ha mai detto messa da quell’altare. Lui è arrivato, dopo 20 anni a Comacchio, nel 2015. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sisma, ricostruzione spezzata. Chiesa, soldi finiti. Alt ai lavori: Altare in mezzo al cantiere. E venne alla luce uno scheletro.
