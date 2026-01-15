Carlos Augusto | +6? Pensiamo solamente a noi Felice per Pio

Dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce, Carlos Augusto ha commentato l’andamento della partita in conferenza stampa. Ha evidenziato l’importanza di concentrarsi sul proprio percorso, lasciando da parte i numeri come il +6 in classifica. In particolare, ha espresso soddisfazione per Pio, sottolineando l’atmosfera positiva nel team e l’obiettivo di continuare a migliorarsi.

Carlos Augusto. Dopo il successo dell' Inter contro il Lecce, Carlos Augusto ha analizzato la gara in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sull'andamento della partita. L'esterno nerazzurro non ha nascosto le difficoltà incontrate: " Non ci sono partite facili nel campionato, anche per colpa nostra non eravamo svegli. Nel secondo tempo siamo arrivati più attenti in campo e siamo riusciti a portarla a casa ". La vittoria consente all' Inter di allungare in classifica, ma il brasiliano invita a mantenere l'attenzione alta, senza lasciarsi condizionare dai risultati delle altre: " Alla fine guardiamo tutte le partite, ma dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro.

Carlos Augusto: "Stanchezza mentale. Napoli o Atalanta? Siamo l'Inter, pensiamo a noi" - 1 dell’Inter al Feyenoord, Carlos Augusto ha analizzato in mixed zone il successo che è valso l'accesso ai quarti di finale di Champions League: “Ho fatto di tutto per rientrare prima ... m.tuttomercatoweb.com

«Sulla corsia di sinistra attacca l'ex giocatore del Napoli... serve largo a beneficio di Bastoni. Verticalizzazione e tocco breve per Carlos Augusto. Ancora Zielinski, più accentrato; traversone che parte in mezzo... Lautaro con il destro! Esposito! Ha segnato l'Inte - facebook.com facebook

#CarlosAugusto in conferenza: "Non esistono gare facili in campionato. Nel primo tempo non siamo stati 'svegli'" x.com

