Lucchese - Mercato per lo sprint finale Picchi riapre la campagna acquisti
La Lucchese si prepara alla fase conclusiva del mercato, con Alberto Picchi al centro delle valutazioni. Il centrocampista livornese, classe 1994, rappresenta un elemento chiave per la squadra, grazie alle sue esperienze di livello tra Serie B e Serie C. La società rossonera sta monitorando attentamente le sue condizioni fisiche, con l’obiettivo di rafforzare l’organico nel momento decisivo della stagione.
Alberto Picchi, il ventinovenne centrocampista livornese che, in estate, era stato, giustamente, considerato il pezzo da novanta della campagna acquisti della Lucchese – per i suoi trascorsi in "B" con Spal ed Empoli ed in "C" con Pistoiese, Arezzo, la stessa Lucchese e Robur Siena –, oggi è al centro di un’attenta riflessione da parte della società in merito alle sue condizioni fisiche. Perché, tra infortuni ed acciacchi vari, il mediano ha saltato troppe partite. Ecco, allora, profilarsi la possibilità che la Lucchese ritorni nuovamente sul mercato alla ricerca di un giocatore di spessore che possa giocare in mezzo al campo e dettare i tempi della manovra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Lucchese - Bilancio, mercato e prospettive. La Pantera aspetta almeno due acquisti
Leggi anche: Lucchese - Verso lo sprint del giro di boa. La Pantera vuole virare davanti allo Zenith
Lucchese - Mercato per lo sprint finale. Picchi riapre la campagna acquisti.
Lucchese - Mercato per lo sprint finale. Picchi "riapre" la campagna acquisti - Il "dg" Gianni ha nel mirino anche un terzino come "vice" di Lorenzini ... sport.quotidiano.net
Notizie di mercato. La Lucchese sembra interessata a Samuele Neglia. In attesa che si concretizzi il mercato in uscita, la Maceratese starebbe trattando un attaccante e anche un difensore (Lucero gioca a intermittenza). Vediamo se ci saranno sviluppi nei pro facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.