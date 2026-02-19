Lucchese - La sosta prima dello sprint finale Pirozzi spera in Riad Colferai e Rotondo

La Lucchese si gode una pausa prima delle ultime sfide di campionato, dopo aver affrontato molte partite intense. La settimana di riposo arriva in un momento cruciale, poiché i giocatori come Pirozzi, Colferai e Rotondo sperano di recuperare energie in vista delle prossime gare. La squadra ha speso molte forze sia in Serie C che in Coppa Italia, dove ha dato il massimo. Ora, i tifosi aspettano di vedere come reagiranno i ragazzi di mister Lucarelli nelle prossime partite. La ripresa è prevista tra pochi giorni.

Settimana di meritato relax per la Lucchese che, oggettivamente, aveva bisogno di tirare un po' il fiato, avendo speso moltissime energie psico-fisiche, sia in campionato, dove sta mantenendo la media di due punti a partita, che nel dispendioso cammino di Coppa Italia. I rossoneri, comunque, sono stati bravi nel mantenere alta la concentrazione, riuscendo a mettere insieme tre vittorie di fila, prima della "frenatina" di domenica scorsa sul campo dell' ostica Sestese. Ed è stato proprio il cammino "regolare" dell'ultimo mese che ha permesso alla squadra di Sergio Pirozzi di guadagnare terreno nei confronti delle più immediate inseguitrici che rimangono lo Zenith Prato ed il Viareggio (quest'ultimo passato di recente sotto la guida di Fiale).