Luca Argentero interpreta un avvocato penalista nella nuova serie Sky, intitolata

Prima di rivederlo ancora una volta con il camice in Doc - Nelle tue mani, Luca Argentero si trasforma ancora una volta e in Avvocato Ligas indossa la toga per diventare il miglior penalista del Foro di Milano con una vita privata quanto meno turbolenta. Ed è proprio qui il bello, perché nel cast della nuova serie Sky Original c'è Cristina Marino, sua moglie nella realtà, che lo affianca in questa avventura di cui è assoluto protagonista. Com'è stato condividere il set con la propria metà? È lo stesso attore torinese a svelarlo, parlando anche dei sacrifici e dei nuovi equilibri familiari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Luca Argentero insieme alla moglie nella nuova serie Sky: “Ci siamo innamorati sul set”

Luca Argentero è un avvocato disilluso: nuova serie Sky esplora il lato oscuro della giustizia.Luca Argentero si cala nei panni di un avvocato disilluso nella nuova serie Original, ancora senza titolo ufficiale, che promette di portare sullo...

Avvocato Ligas, la nuova serie con Luca Argentero su Sky: quando inizia, trama e cast“Avvocato Ligas” è il titolo della nuova serie che vede come protagonista Luca Argentero.

Tutti gli aggiornamenti su Luca Argentero

Temi più discussi: Luca Argentero: Recitare con mia moglie? Divertente. Bello crescere insieme ai figli, ma ora serve indipendenza; Avvocato Ligas, trama e cast della serie tv Sky con Luca Argentero; Beverage & Bar Industry a Rimini, Luca Argentero e la nuova passione per le bevande analcoliche; Doc 4 - Nelle tue mani non va in onda, ma Luca Argentero è contento: la strana reazione alla scelta Rai.

Luca Argentero e Cristina Marino sul red carpet a Milano per la serie tv in cui recitano insieme: guardaLuca Argentero e Cristina Marino sul red carpet a Milano per la serie tv Sky Original in cui recitano insieme, foto ... gossip.it

Luca Argentero: Ligas è tutto ciò che non ho mai avuto il coraggio di essereL'attore protagonista del primo legal drama di Sky Original: 'Dopo tanti anni passati a interpretare un po' la figurina dell’eroe positivo, è divertente confrontarsi con un personaggio scomodo' ... adnkronos.com

Luca Argentero avvocato su Sky: «Lorenzo Ligas è tutto ciò che non ho mai osato essere» x.com

LUCA ARGENTERO E LA PASSIONE PER IL TENNIS! "E poi, ammetto, io ho una passione che è il tennis, non la posso nascondere.Festeggio e gioisco di questo momento incredibile del tennis italiano,movimento alle stelle. Io guardavo il tennis quando i - facebook.com facebook