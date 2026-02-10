Luca Argentero è un avvocato disilluso | nuova serie Sky esplora il lato oscuro della giustizia

Luca Argentero interpreta un avvocato disilluso in una nuova serie di Sky. La fiction, ancora senza nome, promette di mostrare un lato oscuro della giustizia con scene intense e personaggi complessi. La serie si prepara a entrare nel vivo delle storie di legami e inganni del sistema giudiziario.

Luca Argentero si cala nei panni di un avvocato disilluso nella nuova serie Original, ancora senza titolo ufficiale, che promette di portare sullo schermo una narrazione intensa e complessa. La serie, annunciata da il 10 febbraio 2026, esplora le dinamiche di un sistema legale spesso ambiguo e le sfide personali di chi lo abita. L’attore, noto per la sua versatilità, interpreterà un personaggio alle prese con dilemmi morali e professionali, in un contesto narrativo che si preannuncia ricco di colpi di scena. L’annuncio della partecipazione di Luca Argentero alla serie ha suscitato un notevole interesse nel panorama televisivo italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Luca Argentero torna in tv con “Avvocato Ligas”, la nuova serie di Sky.

Luca Argentero torna in tv con un ruolo inedito.

