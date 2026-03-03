A DeRidder, in Louisiana, Misty Roberts, 43 anni, ex sindaco della città, è coinvolta in un procedimento giudiziario per aver avuto rapporti con un minorenne. La vicenda si è svolta durante una festa in piscina nel 2024, quando i figli di Roberts hanno trovato la madre con l’amico sedicenne. La donna è ora sotto processo per presunti abusi.

La vicenda che ha scosso DeRidder. Misty Roberts, 43 anni, ex sindaco di DeRidder, in Louisiana, è sotto processo per presunti rapporti sessuali con l’amico sedicenne di suo figlio durante una festa in piscina nel 2024. Le accuse comprendono stupro di terzo grado e concorso in delinquenza minorile. La Roberts nega fermamente ogni addebito, mentre la giuria ascolta testimonianze delicate e complesse, comprese quelle dei figli e di un autista DoorDash che avrebbe consegnato contraccettivi d’emergenza a casa dell’ex sindaco. Testimonianze in aula: tra figli e messaggi. Il processo ha visto comparire in aula i figli di Roberts e i testimoni chiave: un nipote che ha filmato scene della festa, il figlio della presunta vittima e la figlia dell’ex sindaco, che avrebbe osservato la scena. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Louisiana choc: l’ex sindaca sorpresa dai figli con un minorenne, a processo per abusi

Leggi anche: “Abusi e foto intime a minorenne”, uomo ai domiciliari con il braccialetto

C'è posta per te, Annarita ricattata in studio dai figli: uno chocSiamo a C’è posta per te, il programma del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.