Un uomo di 41 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Siena, in relazione a accuse di abusi e diffusione di foto intime a una minorenne. La vicenda coinvolge anche la figlia della donna con cui si era sposato, ancora adolescente al momento dei fatti. Un caso che solleva gravi questioni di tutela e sicurezza per i minori.

© Lanazione.it - “Abusi e foto intime a minorenne”, uomo ai domiciliari con il braccialetto

Siena, 19 dicembre 2025 – Lui aveva 41 anni. La figlia della donna con cui si era sposato ancora un’adolescente. Una bambina. Tredici anni appena quando aveva toccato la ragazzina. Doveva trattarla come una figlia, tutelarla e magari metterla in guardia su come rapportarsi con i suoi coetanei. Rappresentando per l’adolescente un secondo padre, una figura di riferimento. Una guida nell’oceano della vita dove ogni adolescente a quell’età inizia a navigare da solo. Invece, la procura ne è convinta, sarebbe stato proprio l’uomo a metterle le mani addosso. Nonostante la differenza d’età. Nonostante fosse sposato con sua madre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Bidello “porcellone” chiede foto intime a minorenne di Paderno: rinviato a giudizio

Leggi anche: Bidello porcone chiede foto intime a minorenne di Paderno: rinviato a giudizio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Abusi e foto intime a minorenne”, uomo ai domiciliari con il braccialetto; Uomo di 52 anni fa sesso con una ragazzina, due volte a settimana. Assolto: Lei gli ha scritto 'tu sei mio', era consenziente; Violenza sessuale e stalking. Abusi sulla figlia della compagna. Il rappresentante in carcere; Uomo di 52 anni fa sesso con una 15enne, la giudice lo assolve: «Lei era consenziente».

“Abusi e foto intime a minorenne”, uomo ai domiciliari con il braccialetto - È iniziato il processo al 41enne che vive nella provincia di Siena. msn.com