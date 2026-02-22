C' è posta per te Annarita ricattata in studio dai figli | uno choc

Annarita si presenta a C’è posta per te, raccontando di essere stata minacciata dai figli per ottenere denaro. Durante la trasmissione, la donna spiega di aver ricevuto messaggi intimidatori e di aver avuto paura per la propria sicurezza. I figli, invece, negano ogni accusa e chiedono di chiarire la situazione. La puntata si anima con tensione e confronti diretti tra i protagonisti, lasciando il pubblico senza parole.

Siamo a C’è posta per te, il programma del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di sabato 21 febbraio va in scena una delle storie più tese della stagione: quella di Annarita, una madre che, come ha tuonato la conduttrice, è stata "ricattata" dai suoi figli. Il tutto nello studio Mediaset. Dopo trent’anni di matrimonio, Annarita ha lasciato il marito per iniziare una relazione con Paolo, il suo insegnante di ballo. Una scelta che le è costata l’allontanamento di Luana e Alessio, i figli. I due le hanno imposto un aut aut: tornare dal padre oppure rinunciare per sempre al ruolo di madre e nonna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

