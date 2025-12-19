VIDEO Povertà Barcaioli | Problema sociale importante mettiamo in campo un nuovo piano da oltre 17milioni di euro

L’Umbria si impegna a combattere la povertà con un nuovo piano da oltre 17 milioni di euro, volto a creare un impatto concreto e duraturo. Fabio Barcaioli, assessore al welfare regionale, illustra le strategie e le iniziative che mirano a offrire sostegno e opportunità alle persone più vulnerabili, sottolineando l’importanza di un intervento coordinato e innovativo per un futuro più giusto e inclusivo.

