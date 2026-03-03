Lorient-Nizza Coppa di Francia 04-03-2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Lorient e Nizza si affrontano nella partita di Coppa di Francia in programma il 4 marzo 2026 alle 20:30, con le formazioni ufficiali già annunciate. La sfida permette a una delle due squadre di accedere alle semifinali, rappresentando un’opportunità importante per entrambe. Sono stati resi noti i convocati di ciascuna squadra e sono state pubblicate le quote e i pronostici sulla partita.

Tra Lorient e Nizza è in palio un posto in semifinale di coppa di Francia, una sfida che per gli aiglons potrebbe salvare una stagione mentre per i merlus potrebbe mettere la ciliegina sulla torta. La squadra di Pantaloni ha di fatto archiviato la salvezza con il 2 a 2 sull'Auxerre, mentre non sembra poter andare oltre nonostante un andamento in crescendo negli ultimi mesi.