Lorient-Nizza Coppa di Francia 04-03-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati

Lorient e Nizza si affrontano in una partita di Coppa di Francia il 4 marzo 2026 alle 20:30. La sfida determina quale delle due squadre accederà alle semifinali, con i merlus che cercano di chiudere al meglio una stagione difficile e gli aiglons che puntano a un risultato importante. Le formazioni sono state annunciate e sono disponibili quote e pronostici aggiornati.

Tra Lorient e Nizza è in palio un posto in semifinale di coppa di Francia, una sfida che per gli aiglons potrebbe salvare una stagione mentre per i merlus potrebbe mettere la ciliegina sulla torta. La squadra di Pantaloni ha di fatto archiviato la salvezza con il 2 a 2 sull'Auxerre, mentre non sembra poter andare oltre nonostante un andamento in crescendo negli ultimi mesi.