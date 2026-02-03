Lorient-Paris FC Coppa di Francia 04-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Questa sera il match di Coppa di Francia tra Lorient e Paris FC si gioca alle 20:30. I padroni di casa di Pantaloni cercano una vittoria per passare il turno, mentre il Paris FC punta a sorprendere. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono già disponibili. I tifosi sono in attesa di scoprire chi avrà la meglio in questa sfida interessante.

Interessante incrocio in questo ottavo di finale di Ligue1 con il Lorient di Pantaloni impegnato in casa contro il Paris FC. I merlus vengono dal successo arrivato nel finale contro il Nantes e in classifica sono al sicuro con un congruo vantaggio verso la zona retrocessione. Un bottino raccolto in gran parte proprio in casa, dove ad oggi solo il Lilla è riuscito a.

