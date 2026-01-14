Un’interrogazione in Parlamento | Regia del ministro Piantedosi?

Un’interrogazione in Parlamento solleva il tema della gestione del dissenso sotto il ministro Piantedosi. Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra ha dichiarato che trattare il dissenso come un problema di ordine pubblico e reprimere con strumenti penali è inaccettabile. La richiesta riguarda la regia delle politiche adottate e il rispetto dei diritti fondamentali, evidenziando l’importanza di un’azione governativa trasparente e rispettosa delle libertà civili.

"È inaccettabile che il dissenso venga trattato come un problema di ordine pubblico e represso con strumenti penali" dichiara il depurato Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra che ha presentato un'interrogazione parlamentare. Sottolinea che durante la manifestazione del 3 ottobre "non si sono verificati scontri, né danni, né situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica". E ribadisce che "l'applicazione del cosiddetto 'diritto penale del dissenso', aggravato dall'introduzione del nuovo reato di blocco ferroviario previsto dal decreto sicurezza, rappresenta un precedente pericoloso". Per Grimaldi "multe e denunce vengono utilizzate come strumenti di intimidazione e punizione".

