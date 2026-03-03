L’omicidio di Firenze Gli arrestati in silenzio Corvino resta in carcere

A Firenze, due persone sono state arrestate in relazione a un omicidio e si trovano in silenzio. Tra loro c’è un uomo di 31 anni originario di Viareggio, che rimane detenuto in carcere. Le autorità hanno comunicato i dettagli delle misure cautelari senza ulteriori commenti, e le indagini proseguono per fare luce sui fatti.

di Stefano Brogioni FIRENZE Restano in carcere il viareggino Antonio Corvino, 31 anni, e il fiorentino Daniele Atzeni, 34, i due indiziati di aver inferto le coltellate che avrebbero ucciso, nella rissa da film avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, il 32enne palermitano trapiantato a Pisa Gabriele Citrano. E’ finito invece ai domiciliari, ma per motivi di salute, il compagno della vittima, Giacomo Mancini, 52enne residente a Pisa. Il giudice delle indagini preliminari Gianluca Mancuso ha sottoscritto quasi in pieno la richiesta del pubblico ministero Andrea Cusani, rilevando la pericolosità dei soggetti aumentata anche... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’omicidio di Firenze. Gli arrestati in silenzio. Corvino resta in carcere Leggi anche: Omicidio a Firenze: Gabriele Citrano ucciso per un debito di 2000mila euro. Chi sono gli arrestati Hannoun resta in carcere, liberati tre degli arrestatiResta in carcere Mohammad Hannoun, l'architetto e attivista palestinese accusato di essere finanziatore di Hamas attraverso le sue associazioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati a L’omicidio di Firenze. Gli arrestati in silenzio. Temi più discussi: Firenze, un debito da 2 mila euro e la rissa: tre arresti per l'omicidio di Rifredi; L’omicidio di Firenze. Appuntamento-trappola per un debito di droga; Firenze, uomo ucciso in casa: ci sarebbero tre fermati; Indagini sui cellulari e sull'incontro notturno: chi era il palermitano Gabriele Citrano, ucciso con 7 coltellate a Firenze. L’omicidio di Firenze. Gli arrestati in silenzio. Corvino resta in carcereI tre indagati si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere. Solo il compagno della vittima va ai domiciliari per motivi di salute. lanazione.it Omicidio a Firenze, convalidati gli arresti. Ai domiciliari il 52enne luccheseGiacomo Mancini a casa per problemi di salute. In carcere il viareggino Antonio Corvino e Gabriele Atzeni ... luccaindiretta.it Firenze, caos in consiglio comunale. Consigliere leghista portato via dai vigili urbani - facebook.com facebook Per un ritardo nella preparazione del treno, il treno 18229 (FIRENZE-SIENA) viaggia con +24'. #treni x.com