Omicidio a Firenze | Gabriele Citrano ucciso per un debito di 2000mila euro Chi sono gli arrestati

A Firenze, Gabriele Citrano è stato ucciso durante un episodio violento legato a un debito di circa 2.000 euro. La rissa con coltelli sarebbe nata da una questione di droga non pagata, portando all’aggressione fatale. Sono stati arrestati alcuni persone coinvolte nell’evento. La polizia sta indagando sui dettagli dell’omicidio e sui soggetti coinvolti.

FIRENZE – Un credito non riscosso – di circa 2.000 euro – per una partita di droga sarebbe alla base della rissa con coltelli dove uno di loro è rimasto ucciso. Per l'omicidio di Gabriele Citrano, 33 anni di Palermo ma abitante a Pisa, rimasto ucciso a coltellate, sono in carcere dalla notte scorsa Giacomo Mancini, 52 anni, della provincia di Lucca, suo amico; Antonio Corvino, 31 anni di Viareggio, senza fissa dimora, e Gabriele Atzeni, 34 anni, fiorentino. Per tutti, a vario titolo, la procura ipotizza i reati di rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio. "Quando i carabinieri sono intervenuti nell'appartamento si sono trovati di fronte...