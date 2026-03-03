Lombardia prima legge regionale sull’Intelligenza Artificiale

La Regione Lombardia ha approvato la sua prima legge regionale dedicata all’Intelligenza Artificiale, segnando un intervento legislativo specifico in questo settore. La legge definisce norme e linee guida per l’uso e lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale all’interno del territorio. La misura coinvolge enti pubblici e aziende private, stabilendo un quadro di riferimento per l’applicazione di queste innovazioni.

Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’Italia è il secondo paese al mondo per calvizie: cosa c’è davvero dietro la caduta dei capelli e come agiscono gli integratori Non è solo una questione estetica, e nemmeno un destino scritto nel DNA. La caduta. La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. La Regione Lombardia compie un passo decisivo verso la regolamentazione e la promozione dell’Intelligenza Artificiale.. Ben 12 mucche libere, disorientate, sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel buio della sera: si. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Lombardia, prima legge regionale sull’Intelligenza Artificiale Lombardia, una legge promuove l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale: “Ritagliamoci un ruolo importante”Milano, 2 marzo 2026 – Una legge per promuovere l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale: è quello di cui si dota la Lombardia, tra le prime regioni... Deepfake porno su X, l’Ue avvisa Elon Musk: “Possibili divieti nel quadro della legge sull’Intelligenza artificiale”Dopo lo scandalo degli utenti social spogliati con Grok e rilanciati sulla piattaforma X di Elon Musk, l’Unione europea evoca la possibilità di... Altri aggiornamenti su Intelligenza Artificiale Temi più discussi: Prima legge regionale lombarda promuove l’Intelligenza Artificiale; La Lombardia vara la prima legge sull’Intelligenza Artificiale: Sviluppo etico e supporto alle PMI; Intelligenza artificiale, la legge che ne promuove l'uso. Fermi: Lombardia sempre più competitiva; Data Center, dalla Camera ok a delega al Governo. Ma la Lombardia si fa la sua legge. Intelligenza artificiale, prima legge presentata in Regione LombardiaRegione Lombardia si dota, tra le prime in Italia, di una legge per promuovere l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore all'Università, Ri ... ticinonotizie.it Intelligenza artificiale, la legge che ne promuove l’uso. Fermi: Lombardia sempre più competitivaIntelligenza artificiale, presentata in giunta la prima legge regionale che ne promuove l'utilizzo. Approvato su proposta dell'assessore all'Università, ... espansionetv.it "L'intelligenza artificiale sta pervadendo tutti i settori, anche la consulenza finanziaria ma la figura del consulente rimarrà." Sono le parole di Massimo Doris, AD di @BancaMediolanum, a margine del Consiglio nazionale della #FABI a Milano x.com Telesveva. . Bari, Intelligenza artificiale e anziani: è questo il tema del Congresso regionale Uil Pensionati Puglia. Carella riconfermata segretario generale #bari #attualità #uilpensionati #ai - facebook.com facebook