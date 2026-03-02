La regione Lombardia ha approvato una legge che mira a incentivare l’uso dell’Intelligenza Artificiale. La normativa si propone di favorire l’adozione di queste tecnologie nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni. La legge è stata approvata a Milano il 2 marzo 2026 e colloca la Lombardia tra le prime regioni italiane a sostenere formalmente lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale.

Milano, 2 marzo 2026 – Una legge per promuovere l’ utilizzo dell’Intelligenza Artificiale: è quello di cui si dota la Lombardia, tra le prime regioni in Italia. La Giunta regionale ha infatti approvato, su proposta dell’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione Alessandro Fermi, il Progetto di Legge ‘Disposizioni in materia di Ricerca, Innovazione e Intelligenza Artificiale per lo sviluppo sostenibile’, che riprende e aggiorna la Legge denominata ‘Lombardia è Ricerca’. In particolare, il pdl prevede “disposizioni volte a promuovere, diffondere e monitorare l’adozione e l’applicazione di sistemi e di modelli di Intelligenza Artificiale (IA) sul territorio regionale, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, incrementare la competitività delle imprese e favorire l'innovazione tecnologica”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia, una legge promuove l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale: “Ritagliamoci un ruolo importante”

Ragazzi dell’isis Fermi in Miniconf per approfondire l’utilizzo dell’intelligenza artificialeArezzo, 2 febbraio 2026 – Ragazzi dell’isis Fermi in Miniconf per approfondire l’utilizzo dell’intelligenza artificiale grazie a un progetto di Pcto.

Requisiti etici per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale: un quadro di governance responsabile per il contesto educativo e pubblicoL’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nei contesti educativi, amministrativi e organizzativi rappresenta una delle trasformazioni più...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Intelligenza Artificiale.

Discussioni sull' argomento Intelligenza Artificiale e occupazione: milioni di nuovi lavori in arrivo. ACER promuove consapevolezza e professioni del futuro; Regione Lombardia: sicurezza sul lavoro, Licata (Fi): Più formazione per ridurre incidenti e morti sul lavoro.

In Lombardia una legge promuove l'uso dell'intelligenza artificialeUna legge in Lombardia per promuovere l'uso dell'intelligenza artificiale. La Regione è tra le prime in Italia a elaborare un documento per l'applicazione di modelli di Ai sul territorio, nella pubbli ... ansa.it

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PRESENTATA IN GIUNTA LA PRIMA LEGGE REGIONALE CHE NE PROMUOVE L’UTILIZZOASSESSORE FERMI: LOMBARDIA AL CENTRO DEI PROCESSI DI SVILUPPO TECNOLOGICO E COMPETITIVO (mi-lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2026 – Regione Lombardia si dota, tra le prime in Italia, di una legge per ... mi-lorenteggio.com

Dargen D'Amico e l’intelligenza artificiale: tra dubbi, provocazioni e domande che riguardano tutti noi. Nell’intervista per WUF Dargen racconta perché ha deciso di portare questo tema anche a Sanremo: dall’uso dell’AI nella musica al rischio di perdere il cont - facebook.com facebook

Intelligenza Artificiale e Salute delle Donne: al Gemelli parte un programma contro il gender gap in medicina x.com