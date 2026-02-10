Forlimpopoli | Concerto di Paola Sabbatani un omaggio alla musica come resistenza contro guerre e ingiustizie

Forlimpopoli si prepara a ospitare il concerto di Paola Sabbatani, che si terrà venerdì al Teatro Verdi. L’evento vuole essere un omaggio alla musica come arma di resistenza contro guerre e ingiustizie. La cantante proporrà brani e storie di chi ha usato la musica per opporsi a violenze e ingiustizie, creando un momento di riflessione e solidarietà.

Forlimpopoli si prepara ad accogliere il concerto di Paola Sabbatani, un evento che venerdì al Teatro Verdi sarà dedicato alla musica come forma di resistenza contro le guerre e la prepotenza, ripercorrendo le voci di chi ha cantato contro l'ingiustizia e la violenza. Il Paola Sabbatani Quartet porterà sul palco un repertorio che spazia tra autori diversi, dall'ironia di Enzo Jannacci al pacifismo di Ed McCurdy. C'è una musica che non cerca l'applauso facile, ma prova a lasciare un segno. È una riflessione che introduce l'appuntamento di venerdì sera a Forlimpopoli, dove il Teatro Verdi ospiterà "Il sogno più strano.

