L’omaggio a Franco Zappa Sondalo ricorda il politico e personaggio della Resistenza

Sondalo rende omaggio a Franco Zappa (1922-2003), figura di rilievo nella politica e nella Resistenza. L’amministrazione comunale invita alla presentazione del libro dedicato a Zappa, scritto da Carlo Zanesi. L’evento intende ricordare il percorso e l’impegno di un uomo che ha contribuito alla storia locale e nazionale, mantenendo vivo il suo ricordo nella comunità.

Sondalo celebra il politico Franco Zappa (1922-2003) con la presentazione del libro a lui dedicato da Carlo Zanesi. In occasione delle celebrazioni di Sant’Agnese, patrona di Sondalo, il Comune valtellinese e la biblioteca civica propongono anche quest’anno un incontro dedicato alla storia del territorio e alle figure che hanno contribuito a definirne l’identità. Venerdì 23 gennaio, alle 17, nella sala riunioni del centro polifunzionale di via Verdi, sarà presentato il libro "Franco Zappa: ho lottato per la libertà e la giustizia", a firma di Carlo Zanesi. L’opera rappresenta un omaggio alla memoria di Zappa, figura di rilievo per Sondalo, per la provincia di Sondrio e per l’intero panorama nazionale (fu più volte deputato a cavallo degli anni ’50 e ’60). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

