Il basket italiano perde una delle sue figure più significative: Gabriele Vianello, nato nel 1938 e inserito nella Hall of Fame del basket italiano nel 2011. Una carriera intensa e costante ha accompagnato periodi cruciali per Olimpia Milano e per la nazionale, offrendo attimi decisivi e una leadership tecnica duratura. l’inizio della carriera si colloca negli anni ’50, passando attraverso un percorso che lo vede protagonista in diverse squadre italiane. dal 1956 al 1972 ha indossato le casacche di Reyer Venezia, Mazzini Bologna, Varese e Olimpia Milano, elevando il livello competitivo delle squadre in cui ha militato. Nel corso degli anni ha rappresentato l’Italia in numerose competizioni internazionali, contribuendo a consolidare la tradizione italiana della pallacanestro di club e di squadra nazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Addio a Gabriele "Nane" : lutto nel basket, eroe dell'Olimpia campione d'Europa 1966

