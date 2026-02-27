Logopedia e AI | come cambiano le terapie per i disturbi del linguaggio

In occasione della Giornata europea della logopedia, vengono presentate nuove modalità di assistenza ai pazienti con disturbi del linguaggio. Sono attivi numerosi canali di comunicazione come telefono, e-mail e chat, disponibili per cittadini e famiglie. La combinazione tra logopedia e intelligenza artificiale sta modificando le terapie tradizionali, offrendo strumenti più accessibili e innovativi.

L’AI sta avendo un impatto significativo sulla logopedia, incidendo su monitoraggio del parlato e continuità terapeutica. Telefono, e-mail e chat aperte per cittadini e famiglie. In occasione della Giornata europea della logopedia del 6 marzo, la Federazione logopedisti italiani (Fli) mette a disposizione, dal 2 al 6 marzo 2026, una linea dedicata, la chat Facebook in diretta e iniziative di orientamento su tutto il territorio. Un modo diretto per intercettare un bisogno tutt’altro che marginale. In età evolutiva tra il 7 e il 10% dei bambini presenta difficoltà di linguaggio o comunicazione. Nell’adulto, i disturbi della comunicazione e della deglutizione riguardano una quota rilevante delle circa 100mila persone colpite ogni anno da ictus in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

