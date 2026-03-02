Giornata Europea della Logopedia il ruolo dell’IA per le difficoltà di linguaggio e comunicazione

Da quifinanza.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Europea della Logopedia, si parla dell’uso dell’intelligenza artificiale per affrontare le problematiche di linguaggio e comunicazione. Secondo le stime, tra il 7 e il 10% dei bambini presenta difficoltà di linguaggio o comunicazione, che vanno dai disturbi primari alle problematiche fonologiche e di apprendimento.

Le stime dicono che dal 7 al 10% dei bambini presenti difficoltà di linguaggio o comunicazione, dai disturbi primari del linguaggio alle difficoltà fonologiche e di apprendimento. Ma non pensate che i problemi della parola interessino solo i più piccoli. In età adulta, i disturbi della comunicazione e della deglutizione interessano una quota significativa di persone colpite da ictus – circa 100.000 nuovi casi ogni anno in Italia – oltre a pazienti con patologie neurodegenerative e oncologiche. Insomma, si parla di milioni di persone. Già oggi l’IA può essere d’aiuto, ma soprattutto occorre conoscere la situazione ed agire di conseguenza. È il messaggio che viene dagli esperti in occasione della Giornata Europea della Logopedia, che si celebra il 6 marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

giornata europea della logopedia il ruolo dell8217ia per le difficolt224 di linguaggio e comunicazione
© Quifinanza.it - Giornata Europea della Logopedia, il ruolo dell’IA per le difficoltà di linguaggio e comunicazione

Logopedia e AI: come cambiano le terapie per i disturbi del linguaggioL’AI sta avendo un impatto significativo sulla logopedia, incidendo su monitoraggio del parlato e continuità terapeutica.

La macchina della censura: l’IA di Trump ha iniziato a ripulire anche il linguaggioL’intelligenza artificiale di Palantir esamina richieste di finanziamento e indica quelle che contengono riferimenti a inclusione, equità o alla...

Altri aggiornamenti su Giornata Europea della.

Temi più discussi: Asl Foggia, Giornata europea della Logopedia; Comunicare meglio con l'intelligenza artificiale, le opportunità della nuova logopedia; Settimana Della Logopedia: Prevenzione E Nuove Tecnologie Per I Disturbi Del Linguaggio; Logopedia e AI: come cambiano le terapie per i disturbi del linguaggio.

Giornata europea della Logopedia Parlando … s’impara: screening orientativi per individuare difficoltà di linguaggio nei bambiniIntercettare segnali d’allarme per possibili difficoltà di linguaggio e comunicazione nei bambini tra i 2 e i 6 anni. Questo l’obiettivo dell’Open Day Parlando …s’impara organizzato da ASL Foggia, s ... manfredonianews.it

Asl Biella. Le iniziative per la Giornata Europea della LogopediaNell'atrio dell’ospedale sarà allestita una postazione informativa dove i professionisti della Asl saranno a disposizione per chiarire tutti i dubbi della popolazione. Focus della giornata di ... quotidianosanita.it

Trova facilmente notizie e video collegati.