Giornata Europea della Logopedia il ruolo dell’IA per le difficoltà di linguaggio e comunicazione

In occasione della Giornata Europea della Logopedia, si parla dell’uso dell’intelligenza artificiale per affrontare le problematiche di linguaggio e comunicazione. Secondo le stime, tra il 7 e il 10% dei bambini presenta difficoltà di linguaggio o comunicazione, che vanno dai disturbi primari alle problematiche fonologiche e di apprendimento.

Le stime dicono che dal 7 al 10% dei bambini presenti difficoltà di linguaggio o comunicazione, dai disturbi primari del linguaggio alle difficoltà fonologiche e di apprendimento. Ma non pensate che i problemi della parola interessino solo i più piccoli. In età adulta, i disturbi della comunicazione e della deglutizione interessano una quota significativa di persone colpite da ictus – circa 100.000 nuovi casi ogni anno in Italia – oltre a pazienti con patologie neurodegenerative e oncologiche. Insomma, si parla di milioni di persone. Già oggi l’IA può essere d’aiuto, ma soprattutto occorre conoscere la situazione ed agire di conseguenza. È il messaggio che viene dagli esperti in occasione della Giornata Europea della Logopedia, che si celebra il 6 marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

