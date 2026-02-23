Villa Pamphili i dettagli macabri del medico legale su Anastasia e Andromeda | la bimba non mangiava da giorni

Il medico legale ha rivelato che Anastasia Trofimova e Andromeda sono state strangolate, evidenziando che la donna aveva un livello di alcol nel sangue troppo alto e che la bambina non aveva mangiato per diversi giorni. La scoperta di queste condizioni ha portato alla luce un quadro inquietante sulla loro fine. Le indagini si concentrano ora sui motivi che hanno portato a questa tragedia. La vicenda si aggiunge alle numerose situazioni di disagio familiare.

Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda sono state strangolate. Dagli esami tossicologici è emerso che la donna, inoltre, aveva in corpo una quantità d’alcol tale da inibire ogni tentativo di difesa. La bambina, infine, non mangiava da giorni. È quanto riferiscono i medici legali del Policlinico Gemelli al pm Antonio Verde nell’aula della Prima Corte d’Assise dove si sta svolgendo il processo per gli omicidi di Villa Pamphili che vede come unico imputato Francis Kaufmann. La piccola Andromeda non mangiava da giorni Anastasia Trofimova non poteva difendersi per via dell'alcol Il processo a Francis Kaufmann per Villa Pamphili La piccola Andromeda non mangiava da giorni In un attimo si ritorna a quel 7 giugno 2025, quando nel polmone verde di Villa Pamphili sono stati rinvenuti i corpi di Andromeda e Anastasia Trofimova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

