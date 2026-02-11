Sicilia colpita da frane | Pichetto punta su monitoraggio del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico

Il ministro Gilberto Pichetto insiste sulla necessità di migliorare il monitoraggio del territorio in Sicilia. Dopo le frane che hanno colpito Niscemi, il ministro dice che un sistema integrato avrebbe potuto aiutare a prevenire i danni. Ora si lavora per mettere in campo strumenti più efficaci per evitare altre emergenze simili.

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha espresso come un sistema di monitoraggio integrato del territorio avrebbe potuto fornire un supporto significativo nella gestione delle frane che hanno colpito Niscemi, in Sicilia. L’affermazione giunge a seguito di eventi che hanno interessato diverse località dell’Isola, sollevando interrogativi sulla prevenzione del rischio idrogeologico e sull’efficacia delle misure di controllo del territorio. La riflessione del Ministro Pichetto arriva in un momento particolarmente delicato per la Sicilia, una regione spesso vulnerabile a fenomeni franosi a causa della sua orografia e delle intense precipitazioni atmosferiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le piogge intense di fine gennaio hanno riacceso i timori sul rischio frane a Volterra.

La giunta Schifani mette a disposizione quasi 62 milioni di euro per la prevenzione del rischio idrogeologico in Sicilia.

Il Papa all’Angelus: preghiere per le popolazioni colpite da alluvioni e frane: Vicino all’Italia meridionale e a NiscemiAssicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna e dell’Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. Incoraggio le c ... ilsicilia.it

Frana Niscemi, Papa Leone XIV La mia preghiera per la popolazione colpitaROMA (ITALPRESS) – La mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna, in particolare di Grazalema in Andalusia e dell’Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicili ... msn.com

Radioram Rosolini. . R.A.M. NOTIZIE 09.02.2026 Le principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione: - Il Papa all'Angelus: «Prego per la Sicilia colpita dal Ciclone Harry» - Agroindustria: 126 milioni per l'innovazione delle filiere siciliane - Ospedale M - facebook.com facebook

L'abbraccio di Fiorello alla Sicilia colpita dal ciclone. Satira su Trump, 'rinuncio alla Groenlandia solo per gli occhiali di Macron' #ANSA x.com