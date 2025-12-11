Conte | Lobotka e Gutierrez in dubbio Lukaku resta un’incognita
L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, aggiorna sulle condizioni dei suoi giocatori dopo la trasferta a Lisbona, evidenziando l'incertezza su Lobotka, Gutierrez e Lukaku. La sconfitta subita rappresenta un peso non solo sul piano del risultato, ma anche sulla condizione fisica della squadra, sollevando interrogativi sulle prossime scelte di formazione.
Il Napoli torna da Lisbona con una sconfitta che pesa soprattutto sul piano fisico. Le energie . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Conte: «Non c’è una difficoltà di gestire la doppia competizione, c’è difficoltà perché abbiamo 7 infortunati» In conferenza: «Lobotka e Gutierrez? Non dovrebbe essere una cosa lunga per entrambi. Quindi non so se per Udine saranno pronti, non penso» https - facebook.com Vai su Facebook
#Conte: “Siamo arrivati cotti, ci mancano energie. Spero di recuperare #Lobotka e %Gutierrez” Vai su X
Conte: ”È mancata energia, speriamo di recuperare Lobotka e Gutierrez per Udine” - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post- Riporta iamnaples.it
Napoli, infortuni Lobotka e Gutierrez: Conte annuncia la data del ritorno in campo - Tengono banco gli infortuni di Lobotka e Gutierrez in casa Napoli. Scrive fantamaster.it